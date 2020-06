Krefeld : Grüne fordern Klimasimulation für innerstädtische Bauprojekte

Krefeld Webseminar „Klimawandel – Städtebau neu denken“ am 25. Juni mit dem Klimaexperten Peter Küsters, Techniker für Garten- und Landschaftsbau, Spezialist für Dachbegrünungen und Leiter des Deutschen Greenpass-Büros.

Die Grünen fordern für alle zukünftigen Bauprojekte im innerstädtischen Bereich die Erstellung einer Klimasimulation, um die Auswirkung der Bebauung auf das Mikroklima im Quartier darzustellen. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion bereits vor rund einem im Planungsausschuss gestellt. „Negative Veränderungen, die durch Baukörper entstehen, können so festgestellt und Lösungen aufgezeigt werden“, so Fraktionsvorsitzende Heidi Matthias. „Die klimaverträglichste Lösungsvariante im Sinne von größtmöglicher Lebensqualität für die Anwohner soll schließlich umgesetzt werden.“

In einem Webseminar „Klimawandel – Städtebau neu denken“, am 25. Juni, 18 bis 19 Uhr wollen die Grünen über das Thema vertiefend informieren. Ursprünglich war der Vortrag von Peter Küsters im Vortragssaal der Wohnstätte geplant. Die Corona-Schutzbestimmungen hatten dies über den Haufen geworfen. Zum Inhalt: Die trockenen Sommer 2018, 2019 und der diesjährige Frühling waren ein Vorgeschmack dessen, was noch auf uns zukommen wird. Der sogenannte städtische Hitzeinsel-Effekt (Urban Heat Island Effect) sorgt schon jetzt dafür, dass die Jahresmitteltemperaturen in Städten fünf bis sechs Grad höher liegen als im Umland. Referent Peter Küsters ist Techniker für Garten- und Landschaftsbau, Spezialist für Dachbegrünungen und Leiter des Deutschen Greenpass-Büros. Anmeldung für das Webinar unter gruene-fraktion@krefeld.de