Wichtige Akzente : Grüne fordern im Haushalt 2020 mehr Geld für Klimaschutz

Krefeld „Im Haushaltsentwurf des Kämmerers fehlen wie im Haushalt 2019 wichtige Akzente im Bereich der Mobilitätswende “, betont Grünen-Ratsherr Hansen.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge haben die Grünen auf die Genehmigung des Haushaltes 2019 und den Haushaltsentwurf 2020 reagiert. „Es ist es höchst erfreulich, dass unsere Arbeit erfolgreich war und wir mit dem Haushalt eine auch die Bezirksregierung überzeugende Grundlage dafür geschaffen haben, dass die Krefelder Finanzen bis 2020 konsolidiert sind“, so der finanzpolitische Sprecher der Grünen, Thorsten Hansen.

Insgesamt sieht der Entwurf des Haushaltsplans für 2020 Erträge in Höhe von 884,7 Millionen Euro und Aufwendungen von 877,9 Millionen Euro vor. Unter dem Strich ergibt sich damit ein Plus von rund 6,8 Millionen Euro. Bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs im Stadtrat erklärte Stadtkämmerer Ulrich Cyprian: „Es ist uns erneut gelungen, einen Planentwurf vorzulegen, der in den kommenden vier Jahren schwarze Zahlen schreibt.“ Für das Jahr 2021 sieht die Planung einen Überschuss von 10,6 Millionen Euro vor, für 2022 sind es rund 5,0 Millionen und für das Jahr 2023 dann 4,1 Millionen Euro.