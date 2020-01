Wohnbau in Krefeld : Grüne fordern Gründächer für Neubauten

Klimaschutz hat Vorrang: Die Grünen-Politiker Heidi Matthias und Thorsten Hansen erwarten unter anderem eine standardisierte Mikrosimulation aller geplanten größeren Bauwerke innerhalb des Stadtgebiets. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Oberbürgermeisterkandidat Thorsten Hansen will einen Teil der 20 Millionen Euro aus dem Stadt-Topf für „strategisches Flächenmanagement“ auch für den gezielten Ankauf von Immobilien in der Innenstadt nutzen.

Die Grünen machen Druck beim Wohnungsbau. „Wie viele Kommunen steht auch Krefeld vor der Herausforderung, einerseits die Einwohnerzahl zu erhöhen, andererseits die natürlichen Ressourcen wie Landschaft, Erholungsgebiete, Grün- und Ackerflächen nicht weiter aufzubrauchen“, erklärt Ratsherr Thorsten Hansen, Bürgermeisterkandidat seiner Partei für die Kommunalwahl im September. „Fakt ist: Die Planungsressourcen der Stadt sind personell und finanziell begrenzt, deshalb müssen sie auf die Bebauungspläne konzentriert werden, die einer ökologischen Stadtentwicklung gerecht werden.“ Hansen fordert parallel, dass Gelder aus dem Stadttopf für „strategisches Flächenmanagement“ auch für den Ankauf von Gebäuden in der Innenstadt genutzt werden. „Von den 20 Millionen Euro, die im Haushalt stehen, könnte ein Teil für solche Investitionen genutzt werden“, so der Politiker. „Die Verwaltung muss hier unmittelbar aktiv werden.“

Fraktionschefin Heidi Matthias berichtet von einem weiteren Projekt, das die Innenstadt aufwerten soll. So wollen die Grünen, dass die Stadt direkt auf die (Immobilien-)Eigentümer zugeht. Studenten haben sich mehr als 20 Objekte in der City ausgesucht, die eine bauliche Erneuerung vertragen könnten. Diese werden sich die Studenten planerisch vornehmen und anschließend ihre Modelle den Besitzern vorstellen. Rainer Lucas, Vorsitzender des Gestaltungsbeirates, sei federführend beteiligt. Die Wohnungsbaupolitik der Vergangenheit – flächenintensive Einfamilienhaus-Siedlungen auf der grünen Wiese – ist passé, darin sind sich die Grünen mit führenden Stadtentwicklungsbüros, Naturschutzverbänden, dem Umweltbundesamt und weiteren Experten einig. „Der dramatische Rückgang unserer Tier- und Pflanzenwelt ist nicht zuletzt auf den drastisch schrumpfenden Lebensraum für die Natur zurückzuführen, darum ist Wohnungsbau ohne größere neue Flächenversiegelung unser angestrebtes Ziel. Wir stehen in der Verantwortung, die noch bestehenden freien Flächen zu erhalten und zu schützen. Es bedarf also einer klugen Planungs- und Baupolitik, mehr Wohnungen zu schaffen, ohne dabei grüne Lungen zu zerstören oder das Stadtleben unerträglich zu machen“, so Matthias. Trotzdem gibt es bei den Grünen keine Blockadementalität. „Es gibt Dutzende von Bauprojekten in Krefeld mit insgesamt mehr als 2000 Wohneinheiten, die wir als Grüne unterstützen“, versichert die Fraktionsvorsitzende. „Wir erwarten, dass diese endlich umgesetzt werden.“

Info Kriterien für den Wohnungsbau Wichtige Grüne Kriterien für den Wohnungsbau: - Versiegelung von Freiflächen weitestgehend vermeiden - Flächenrecycling hat oberste Priorität - Geschosswohnungsbau vor Einfamilienhausbebauung - Lückenschluss innerhalb der bestehenden Bebauung - Innenverdichtung vor Außenverdichtung - Vorzug für alternative Wohnformen und private Baugruppen - ÖPNV-Anbindung beim Siedlungsbau

Ein erster Schritt in die richtige Richtung sei der Beschluss, Dachbegrünung im Rahmen von künftigen Bebauungsplänen festzulegen und bei Neubauprojekten innerhalb von festgestellten Hitzeinseln zu forcieren. Hansen: „Diese Regelung, die natürlich nur künftige Bauprojekte und nur Flach- und Pultdächer bis 15 Grad Neigung betrifft, wird jedoch nicht reichen, die Temperaturen in der Stadt in Hitzeperioden zu senken, deshalb muss parallel und verstärkt auf freiwillige Bauwerks- und Hofbegrünung gesetzt werden.“ Ein entsprechendes Förderprogramm, vom Land mitfinanziert, könnte Immobilienbesitzer dazu bewegen, bestehende Gebäude „klimatüchtig“ zu machen, Innenhöfe zu entsiegeln und zu bepflanzen.