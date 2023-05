Gemeinschaft Junger Unternehmer (GJU) Krefeld Gründerpreis geht an Krefelder Sexspielzeugherstellerin

Die Entscheidung ist gefallen – die Sieger des ersten Gründerpreises der Gemeinschaft Junger Unternehmer (GJU) Krefeld e.V. stehen fest. Der erste Platz geht an die Jungunternehmerin Alina Eynck. Sie produziert mit ihrem in Krefeld ansässigen Unternehmen Majursa UG Sexspielzeug aus Porzellan. Zweitplatzierter wurde Martin Wilhelm von der Krefelder krecotec GmbH. Das Unternehmen bietet kundenspezifische Engineering-Lösungen, Beratungsdienste und Design für Leistungselektronik im Bereich erneuerbarer Energieerzeugung an. Die Preise wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung der GJU überreicht. „Wir vertreten die junge Wirtschaft in Krefeld und im Kreis Viersen. Mit dem GJU-Gründerpreis möchten wir zeigen, wie kreativ junge Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region sind“, sagte Gerald F. Richter, Vorstandsmitglied der GJU, in seiner Begrüßung.