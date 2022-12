Stuhlreihen werden blau und rot Grotenburg-Tribüne bekommt „Uerdingen 1905“-Schriftzug

Das Grotenburg-Stadion ist die Heimat des KFC Uerdingen, und das soll künftig auch aus der Luft erkennbar sein: Die Stadt plant in Absprache mit dem Club, die neuen Sitzschalen in den Vereinsfarben zu gestalten, also in blau und rot. Außerdem werden auf der Nordtribüne noch zusätzliche Sitzschalen in hellem Grau installiert. Sie sollen so angeordnet werden, dass sie den Schriftzug „Uerdingen 1905“ ergeben, nach dem Vorbild von vielen Bundesligastadien, in denen ebenfalls die Initialen des jeweiligen Clubs oder der Stadt auf diese Weise abgebildet werden.