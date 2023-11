Fußballstadion in Krefeld Grotenburg ist wieder reif für 10.000 Zuschauer

Es tut sich was in der Grotenburg, Krefelds größtem Fußballstadion. Das war die Botschaft, die Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer, Stadtdirektor und Sportdezernent Markus Schön und Rachid Jaghou, Leiter des Zentralen Gebäudemanagements, am Freitag überbringen wollten. Gerne hätten sie – über die Beendigung und Abnahme der Arbeiten zum Jahresende hinaus – auch die Namenspatenschaft mit der in Uerdingen ansässigen Kont Bauunternehmung verkündet. Doch der dafür notwendige Ratsbeschluss wurde wegen Rückfragen der CDU-Fraktion nicht am Donnerstagabend gefasst, sondern auf die Tagesordnung der kommenden Ratssitzung verschoben.