Sicherheit in Krefeld : Großübung von Feuerwehr und Rettungsdienst in Oppum

Die Einsatzbereitschaft von Feuerwehr und Rettungsdienst im Stadtgebiet wird auch während der Übung uneingeschränkt gewährleistet sein. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Krefeld Eingebunden sind 190 Kräfte der Berufsfeuerwehr, der freiwilligen Feuerwehren und der Betriebsfeuerwehr Siemens. DLRG und DRK nehmen an der Übung am Samstag teil.

Für kommenden Samstag, 9. Juli, ist eine bereits seit November 2021 vorbereitete und geplante gemeinschaftliche Großübung der Feuerwehren auf dem Gelände der DB-Fahrzeuginstandhaltung an der Breitenbachstraße in Oppum angesetzt. Es werden rund 190 Einsatzkräfte beteiligt sein. Eingebunden sind Kräfte der Berufsfeuerwehr Krefeld sowie viele Kameraden aller Einheiten der freiwilligen Feuerwehren inklusive der Jugendfeuerwehr mit vielen verschiedenen Einsatzfahrzeugen. Außerdem nehmen Kräfte der Betriebsfeuerwehr Siemens Krefeld, der DLRG und des DRK an der Übung teil. Der Übungsbeginn ist für 10 Uhr geplant. Nach einer ersten aktiven gemeinsamen Übungsphase bis etwa 12.30 Uhr werden verschiedene Übungsstationen mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufgebaut. Die teilnehmenden Kräfte werden dabei aktiv von verschiedenen Fachkräften begleitet, informiert und speziell geschult.

Durch den intensiven Aufwand zur Übungsdurchführung kommt es im Stadtgebiet Oppum und insbesondere im Bereich der Breitenbachstraße zu massiven Fahrzeugbewegungen im unmittelbaren Zufahrtsbereich des DB-Werkes. Für das Verständnis in der Bevölkerung durch etwaige und kurzfristige Beeinträchtigung des Straßenverkehrs möchte sich die Blaulichtfamilie der Gefahrenabwehr Krefelds vorab bedanken. Die Feuerwehr Krefeld bedankt sich ausdrücklich im Vorfeld für die tolle Möglichkeit, eine derartig herausfordernde Übung auf dem Gelände der Deutschen Bahn durchführen zu können. Die umfangreiche Vorbereitung fand in hervorragender Zusammenarbeit mit der Betriebsfeuerwehr der Deutschen Bahn des Instandhaltungswerkes in Krefeld statt.

Es werden viele Auszubildende der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Krefeld in die Übung eingebunden. Für den Bereich des Rettungsdienstes werden auch mehrere Rettungswagen und Notärzte eingebunden sein. In enger Abstimmung mit der ebenfalls teilnehmenden Betriebsfeuerwehr der Deutschen Bahn und deren Spezialfahrzeugen und technischen Sondergeräten wurden in der langen Vorbereitungszeit verschiedene Übungsziele ausgearbeitet und definiert.