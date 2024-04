150 Beamte im Einsatz gegen Schwarzarbeit Großrazzia von Zoll und Polizei in Krefeld-Linn – es gab Festnahmen

Mit einem Großaufgebot an Beamten der Bundes- und der Landespolizei, der städtischen Ausländerbehörde und des Hauptzollamts Krefeld kontrollierten am gestrigen Donnerstag rund 150 Einsatzkräfte Beschäftigte im Gewerbegebiet an der Westpreußenstraße in Linn. Das Areal war während der Razzia für den Autoverkehr gesperrt.