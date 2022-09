Panne bei Wartungsarbeiten : Großflächiger Stromausfall in Krefeld

Update Krefeld Die Panne war nach einigen Minuten bereits behoben. Die Stadtwerke Krefeld raten Betroffenen aber, die Sicherungskästen zu kontrollieren.

(vo/ bk) Und plötzlich war alles dunkel. Für eine Schrecksekunde sorgte heute Morgen ein Stromausfall , der weite Teile Krefelds betraf. Vor dem Hintergrund drohender Ausnahmesituationen unter anderem bedingt durch den Krieg in der Ukraine , malten sich einige Betroffene bereits das Schlimmste aus. Andere holten Kühltaschen hervor, um die tiefgekühlten Lebensmittel zwischenzulagern. Doch die Sorgen war in allen Fällen unbegründet. Bereits rund fünf Minuten später lief der Strom wieder, und damit waren auch alle elektrischen Geräte einsatzbereit.

Die Stadtwerke (SWK) teilten auf Anfrage mit, dass eine kurzfristige Fehlschaltung bei Wartungsarbeiten des vorgelagerten Netzbetreibers Amprion ursächlich für die Störung war. Betroffen davon waren auch Straßenbahnen, Mobilfunknetze und Ampeln, die kurzzeitig aussetzten. In einigen Lebensmittelgeschäften standen die Kunden plötzlich im dunklen Verkaufsraum, andere wiederum merkten die kurze Unterbrechung überhaupt nicht oder waren gar nicht betroffen. Inzwischen fließt der in modernen Zeiten so wichtige Strom wieder, die Kaffeemaschinen und auch das WLAN laufen, und auch die Kühltaschen mussten nicht zum Einsatz kommen. Allerdings ist es möglich, dass durch den Stromausfall in den Haushalten die Sicherungen ausgelöst wurden. Die SWK-Experten raten deswegen den Bewohnern dazu, am Sicherungskasten zu kontrollieren, ob alle Sicherungen eingeschaltet sind.