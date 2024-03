In Krefeld mit Programm für die ganze Familie Großes Osterfeuer am Ostersonntag in Oppum

„Aber jetzt freuen wir uns um so mehr, die Tradition des Osterfeuers fortsetzen zu können“, stellt Initiator Hans-Joachim Hofer, Brudermeister der St. Sebastianus Schützen-Gesellschaft 1652 e.V., fest. „Wir haben uns in Oppum damals zusammengeschlossen, um den Familien in Oppum und den benachbarten Stadtteilen etwas Besonderes zu bieten“ so Hofer weiter. Die Resonanz war geradezu überwältigend. Gegenüber der Premiere im Jahre 2005 haben sich Jahr um Jahr mehr Gäste eingefunden, um sich in gemütlicher Atmosphäre unterhalten zu lassen und Freunde zu treffen.