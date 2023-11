Schwarzarbeit in der Region Großeinsatz gegen illegale Beschäftigung und Sozialbetrug

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Krefeld hat am Dienstag gemeinsam mit Kräften der Steuerfahndung 16 Durchsuchungsbeschlüsse in der Region im Auftrag der Staatsanwaltschaft vollstreckt und im Rahmen der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit dem Namen „Prinz“ umfangreiche Einsatzmaßnahmen in sechs Kommunen durchgeführt.