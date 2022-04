Polizeieinsatz in Krefeld : Großeinsatz bei Kundgebung von „Solikreis Kurdistan“

Krefeld Mit über 100 Einsatzkräften hat die Krefelder Polizei Gewalt zwischen Kurden-Anhängern und Türken bei einer Kundgebung des „Solikreis Kurdistan“ auf dem Neumarkt verhindert.

Rund 50 Teilnehmer verschiedener Organisationen, darunter auch Stephan Hagemes, sozialpolitischer Sprecher der Linken Krefeld und Direktkandidat bei der Landtagswahl, beteiligten sich an der Kundgebung mit dem Titel „Krieg in Kurdistan. Wir brechen das Schweigen. Erdogan entwaffnen! Türkei sanktionieren!”. Er wurde Augenzeuge der Vorfälle und berichtet: „Zuerst griffen zwei sehr kräftige Männer eine kurdische Demonstrantin und einen über 60-jährigen kurdischen Aktivisten mit Schlägen und Tritten an. Die offensichtlich rechten Männer gingen brutal in Kampfsportmanier vor. Sie konnten zurückgedrängt werden. Die Polizei erschien auf meinen Notruf nach zehn Minuten vor Ort. Kurz darauf rotteten sich circa 30 Männer vor dem Kaufhof zusammen, riefen faschistische türkische Parolen und wollten die Kundgebung angreifen. Dies verhinderte die Polizei mit einem großen Aufgebot, ging aber nicht sofort entschlossen vor.”