Schützenbrauchtum in Krefeld Große Resonanz beim Krefelder Zapfenstreich in Traar

Für Traar stellte die traditionelle Reminiszenz der Stadt Krefeld an ihre Schützen zugleich die Generalprobe für das Schützenfest am Pfingstwochenende dar. So reagierten die Sanitäter der DLRG in Sekundenschnelle, als der Kreislauf eines Standartenträgers dem langen Stehen nicht gewachsen war. Dem kommandierenden General Jörg Platen verschlug es vor Schreck offenbar die Sprache, so dass einige Schützen das Kommando „Helm ab zum Gebet“ vermissten. Nur die Jungschützen werden die nächsten Tage wohl noch einmal ins Trainingslager gehen. Entgegen dem Protokoll war anstelle eines akkuraten „Klack!“ gefühlt jedes einzelne Holzgewehr beim Absetzen zu vernehmen. „Die sind noch jung, das nehmen wir hier nicht so ernst“, quittierte Präsident Potthast die Jugendsünde augenzwinkernd.