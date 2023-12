Firma IO Hawk in Fischeln Großbrand in Gewerbehalle in Krefeld – gut 1200 E-Scooter in Flammen

Am Tag danach war nichts mehr wie zuvor: Ein Großbrand am Donnerstagabend im Gewerbegebiet in Fischen am Höffgeshofweg zerstörte eine von der Firma IO Hawk Invest genutzte Halle samt Inhalt komplett. Wie die Feuerwehr am späten Abend gegen 22.30 Uhr mitteilte, lagerten in der 30 mal 50 Meter großen Halle mehr als 1200 E-Scooter. Das Gebäude brannte in voller Ausdehnung und stürzte teilweise ein.