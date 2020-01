Großbrand im Krefelder Zoo : Chronik einer Neujahrstragödie

Krefeld Das Feuer im Affentropenhaus hat sich rasend schnell ausgebreitet. Für Einsatzleiter Kai Günther stand schnell fest: „Das überlebt kein Tier“. Dass zwei Schimpansen mit Brandverletzungen überlebt haben, grenzt an ein Wunder. Vermutlich haben Himmelsleuchten die Katastrophe ausgelöst. Protokoll einer Nacht.

Der Alarm kam um 0.38 Uhr. Anwohner hatten Feuerschein über dem Zoo gesehen. Die Feuerwehr rückte gleich mit Großaufgebot aus. Auch die Polizei fährt groß auf: 17 Wagen sind vor Ort. „Das ist auch eine Leistung an so einem Abend“, sagt Einsatzleiter Kai Günther. Nur wenige Minuten vergehen, bis er am Einsatzort ist. „Da haben wir bereits einen Vollbrand vorgefunden“. Sofort war klar, das Feuer breitete sich so rasend schnell aus, dass das Gebäude nicht zu retten war. Jetzt ging es um die Tiere. „In dem Gebäude würde keine Maus überleben. Wir mussten die Tiere in den benachbarten Gebäuden sichern“, berichtet er. Die Feuerwehrleute und Polizisten haben die Gehege der benachbarten Gorillas und der Kängurus abgeriegelt. Schnell sei das Feuer unter Kontrolle gewesen. Bei Nachlöscharbeiten dann hätten sie Geräusche gehört und zwei verletzte Schimpansen entdeckt. Das besondere Glück der Tiere. „Das Gebäude war stark einsturzgefährdet, aber in diesem Teil gab es Versorgungsgänge mit Decken aus Beton. Die haben gehalten.“