Großbrand im Krefelder Zoo : Trauer um „Massa“, „Lea“ und „Charly“

Krefeld Beim Großbrand starben zahlreiche Besucherlieblinge. Das Zoo-Team ist in tiefer Trauer um seine tierischen Charakterköpfe.

Seit der Eröffnung des Hauses 1975 lebte der Gorilla in dem für seine Zeit äußerst modernen Gebäude. Er teilte sich das Gehege, das zwischen den Anlagen der Orang Utan und Schimpansen lag, mit seinen Weibchen „Tumba“ und „Boma“, mit denen er sieben Mal für Nachwuchs sorgte. Damit waren die drei in den 1980er/ 1990er Jahren eine sehr erfolgreiche Zuchtgruppe. Ihr Nachwuchs war entscheidend für den Aufbau einer Zoopopulation von Flachland-Gorillas in Europa. Im Mai 2019 feierte „Massa“ seinen 48. Geburtstag und war damit der älteste Gorilla Europas. Kurz darauf starb „Tumba“ an einer schweren Darmentzündung. Seitdem lebte „Massa“ mit der 46-jährigen „Boma“ auf der Anlage. Um die Senioren zu schonen, war eine Scheibe mit Folie zugeklebt, so dass den alten Tieren genug Rückzugsmöglichkeiten blieben. Während die Gorilla-Senioren es gemütlich angehen ließen, war bei der Orang Utan-Gruppe nebenan immer was los. Die ersten Kletterversuche des süßen Nachwuchses, die Kunstwerke von Orang-Mann „Barito“ oder seine Rivalität mit Halbbruder „Bunjo“, der sich als Chef der Gruppe durchsetzte, so dass Maler „Barito“ den Zoo 2014 verlassen musste – vieles gab es bei den Orangs zu beobachteten. So werden sich zahlreiche Besucher noch gut daran erinnern, dass Handaufzucht „Lea“ ihre menschlichen Freunde aufforderte, mit ihr zu spielen. Sie warf Gegenstände wie ihre Schmusedecke über die Brüstung und fing sie auf, wenn sie zurückgeworfen wurden.