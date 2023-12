IO Hawk am Höffgeshofweg Großbrand in Gewerbehalle in Fischeln – offenbar auch E-Akkus im Feuer

Krefeld · In diesen Minuten kämpft die Krefelder Feuerwehr gegen ein Feuer in einer Gewerbehalle in Fischeln. Wahrscheinlich stehen auch E-Akkus in Flammen, die besonders schwer löschbar sind. Auch die Nina-App meldet den Brand.

07.12.2023 , 20:45 Uhr

Das Feuer in Fischeln am Höffgeshofweg hat große Außmaße. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

In Fischeln steht eine Gewerbehalle am Höffgeshofweg in Flammen – die Halle brennt in voller Größe, gewaltige Flammen schlagen aus dem Gebäude. Auch die Katastrophen-App Nina warnt von dem Brand und meldet, dass es zu Geruchsbelästigungen kommen kann. Die Wucht des Feuers in der Halle am Höffgeshofweg in Fischeln ist enorm. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de „Für die Bevölkerung in der unmittelbaren Umgebung besteht keine Gefahr, heißt es weiter; dennoch wird empfohlen, Fenster und Türen zu schließen. Die Feuerwehr ist im Einsatz, die Feuerwehrleitstelle konnte auf Anfrage noch nicht viel zum Feuer und zum Einsatzverlauf sagen, da der Einsatz läuft. Bestätigt wurde lediglich, dass das Feuer in der Halle mit der Adresse Höffgeshofweg 7a ausgebrochen ist. Das ist der Standort der IO Hawk Invest GmbH. Das Unternehmen baut E-Scooter, in der Halle soll Material zum Bau der Elektroroller lagern, darunter angeblich auch Elektro-Akkus. Sie zu löschen gilt als schwer. Über Einsatzdetails, ob jemand zu Schaden gekommen ist oder die Brandursache verlautete noch nichts.

(vo)