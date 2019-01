Unternehmen in Krefeld: Siempelkamp beliefert Holzwerk in Brasilien

Die Kundenbeziehung besteht seit 18 Jahren. Im Frühjahr 2021 soll die nunmehr fünfte von der Krefelder Unternehmensgruppe gelieferte Produktionsanlage in Betrieb gehen.

(RP) Mit der Auftragsvergabe an die Krefelder Firmengruppe Siempelkamp ordert die brasilianische Firma Berneck S. A. Painéis e Serrados ihre fünfte Produktionsanlage mit modernster Technologie. Seit nunmehr 18 Jahren vertraut das Unternehmen auf die Erfahrungen von Siempelkamp in der Holzwerkstoffanlagentechnik. Mit der Order möchte Berneck der steigenden Nachfrage des lateinamerikanischen Marktes gerecht werden.

Die 1952 als Sägewerk in Bituruna im Bundesstaat Paraná gegründete Berneck S. A. Painéis e Serrados gehört zu den größten Produzenten des südamerikanischen Marktes und pflegt Handelsbeziehungen zu mehr als 60 Ländern. Der Hersteller verarbeitet hauptsächlich das Holz von Anbau-Kiefern (Pinus elliottii), kultiviert auf 63.000 Hektar eigener, nachhaltiger Plantagenwirtschaft. Als Ausgleich zu der forstwirtschaftlichen Nutzung pflanzt Berneck jährlich mehr als vier Millionen Bäume – neben den Kiefern auch Teak-Bäume (Tectona grandis) – in eigenen Plantagen bei Brasnorte in Zentralbrasilien an. Der Holzwerkstoffproduzent nutzt die forstwirtschaftlich geernteten Hölzer zu 100 Prozent, Abfälle aus den Sägewerken bilden das Ausgangsmaterial für die MDP-, MDF- und HDF-Produktion. Berneck beschäftigt etwa 1600 Mitarbeiter an den Fertigungsstandorten in Araucária, Curitibanos, Brasnorte und künftig Lages.