Krefeld grillt! : Pizza Margherita mit Mozzarella

Serie Krefeld Die schönste Jahreszeit hat begonnen: Die Grillsaison läuft auf vollen Touren. In unserer Serie „Krefeld grillt!“ stellen wir Rezepte zum Nachgrillen vor - für Jedermann.

Zubereitung: Mehl und Salz zusammen in einer Schüssel vermengen. Lauwarmes Wasser und Hefe in einer weiteren Schüssel verrühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Wasser-Hefe-Gemisch sowie 2 EL Olivenöl zum Mehl geben und mit den Händen oder in einer Küchenmaschine zu einem glatten Teig kneten. Den Teig in vier Portionen aufteilen, zu Kugeln formen und abgedeckt bei Zimmertemperatur gut 30 Minuten gehen lassen. Pizzateig dünn auf dem Pizzastein ausbreiten und die Tomatensoße mit einem Löffel verteilen. Parmesan darüber reiben und Mozzarella nach Belieben draufzupfen. Auf dem Grill knusprig ausbacken und zum Schluss mit frischem Basilikum garnieren und mit Olivenöl beträufeln.