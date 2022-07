Krefeld grillt!​ Hähnchen auf der Bierdose​

Serie Krefeld Die schönste Jahreszeit hat begonnen: Die Grillsaison läuft auf vollen Touren. In unserer Serie „Krefeld grillt!“ stellen wir Rezepte zum Nachgrillen vor - für Jedermann. Die Rezepte sind von unserer Redaktion getestet - und natürlich auch für gut befunden.

Zutaten : 1 ganzes Hähnchen, Sojasauce, Erdnussöl, Gewürzpulver (Paprika scharf, Knoblauch, Salz, Pfeffer); alternativ: Sweet & Sticky Chicken Shaker von Cape Herb and Spice (gibt‘s zum Beispiel bei Amazon, schmeckt auch großartig zu Chicken Wings oder Hähnchen-Drumsticks), 1 Dose 0,5 L Bier (alternativ: Hähnchengriller mit Bierdoseneinsatz - dann noch frischer Knoblauch, Thymian, Rosmarin und fertige Rinderboullion; kommt zusammen in den Flüssigkeitsbehälter)

Zubereitung: Hähnchen waschen und trockentupfen. Bierdose öffnen und einen guten Schluck trinken (macht dann auch mehr Spaß). Anschließend Hähnchen mit dem Hintern auf die geöffnete Bierdose setzen. Die Öffnung am Hals mit Spießen gut verschließen, so dass sie möglichst dicht ist. Die Knochen an den Schenkeln mit Alufolie umwickeln, so dass die Marinade nicht in den Grill tropfen kann. Ca. 75 ml Ernussöl, etwa 25 ml Sojasauce und die Gewürzmischung vermengen. Damit dann das Hähnchen dick einpinseln. Anschließend auf den Grill stellen (auf die indirekt beheizte Stelle; Vorsicht: wacklige Angelegenheit!). Dabei darauf achten, dass die Schenkel nicht das Rost berühren. Ca 75 Minuten Grillen.