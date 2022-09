Krefeld grillt! : Teriyaki-Burger

Serie Krefeld Die schönste Jahreszeit hat begonnen: Die Grillsaison läuft auf vollen Touren. In unserer Serie „Krefeld grillt!“ stellen wir Rezepte zum Nachgrillen vor - für Jedermann. Die Rezepte sind von unserer Redaktion getestet - und natürlich auch für gut befunden.

Zubereitung: Patty-Zutaten gut vermengen und Fleisch damit über Nacht marinieren (geht am einfachsten in einem geschlossenen Gefrierbeutel). Am nächsten Tag von jeder Seite etwa 5 bis 10 Minuten grillen, bis sie goldbraun sind. Die Brötchen halbieren und antoasten. Fürs Topping Tomaten und Zwiebeln in Streifen schneiden. Senf, Honig, Joghurt und Essig gut verrühren, dann das Öl untermixen, bis eine cremige Sauce entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die untere Brötchenhälfte mit Rucola belegen, darauf dann das Patty, die Tomaten, Rucola und Zwiebeln legen und mit dem Dressing beträufeln. Obere Brötchenhälfte auflegen, mit einem Holzspieß fixieren.