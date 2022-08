Krefeld grillt! : Gegrilltes Brot mit Rote-Bete-Hummus

Serie Die schönste Jahreszeit hat begonnen: Die Grillsaison läuft auf vollen Touren. In unserer Serie „Krefeld grillt!“ stellen wir Rezepte zum Nachgrillen vor - für Jedermann.

Zubereitung Baguettebrot in Scheiben schneiden und mit Öl beträufeln. Kichererbsen abtropfen lassen und zusammen mit der in Würfel geschnittenen Roten Bete (2/3 Kichererbsen und 1/3 Rote Bete) in eine hohe Schüssel geben. Knoblauch haken und hinzugeben. Nach Geschmack Zitronensaft und Sesampaste dazugeben (am besten mit je einem bis zwei EL beginnen), mit Kümmel, Salz und Pfeffer würzen und mit dem Pürierstab (alternativ im Standmixer) zerkleinern, bis eine cremige Masse entsteht.