Brauchtum in Krefeld Comedian Guido Cantz bekommt Steckenpferd

Prinzengarde-Präsident Christian Cosman übergibt ein traditionelles "Tanzmariechen-Fässchen" an das Funkenmariechen Jessica Pelzers; die kleine Tasche in Tonnenform ist mehr als sie scheint: Sie ist eine aufwendige Spezialanfertigung und erinnert an die Ausstattung der Marketenderinnen, die in früheren Jahrhunderten die Truppen begleiteten und zur Tradition des Tanzmariechens gehören.