Krefelder Jugendliche greifen zur Dose Graffiti als Geschenk fürs Quartier

Anfang des Jahres kam der Krefelder Verein Emmaus bei einem Quartierstreffen mit den beiden Jugendstreetworkern Verena Eickmann und Lars Görke ins Gespräch. Emmaus gehört die Mauer rund um das Ringbüdchen, Treffpunkt eines Kooperationszusammenschlusses aus mehreren Akteuren mit dem Ziel, das von ihnen so benannte Westparkquartier zu beleben. Mittwochs und donnerstags öffnet das Ringbüdchen zwischen 15 und 17 Uhr für einen offenen Ideenaustausch. Die Mauer, so der Verein damals, könne eine künstlerische Auffrischung gut gebrauchen. Also machten sich Eickmann und Görke auf die Suche. Durch ihre Arbeit haben sie ein enges Netzwerk zu vielen Jugendlichen in der Stadt aufgebaut. Und so gruppierten sich schnell interessierte Jugendliche im Alter zwischen 17 und 23 Jahren. Darüber hinaus sind Teilnehmende über die Schulsozialarbeit des Hannah-Arendt-Gymnasiums und den Bildungsträger GSM zum Projekt gestoßen.