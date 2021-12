Alle Termine für Krefeld : Gottesdienste an Weihnachten

Foto: Pixabay

Krefeld Früher als sonst bringen wir die Übersicht über die Gottesdienste in Krefeld. Grund: Wegen der Pandemie müssen sich Besucher in diesem Jahr vielfach vorher im Internet oder am vierten Advent persönlich anmelden.

Knapp zwei Wochen vor dem Heiligen Abend halten die Kirchen in Krefeld Gottesdienste rund um die Feiertage ohne Beschränkungen grundsätzlich für verantwortbar. Die Pfarreien fordern 2G oder 3G für die Weihnachtsgottesdienste ein, bei denen in Krefeld eine hohe Nachfrage zu erwarten ist. Zusätzlich gelten die üblichen Maßgaben – wie Maske und Abstände.

Katholische Kirchen

St Anna: Fr. 16 Uhr Weihnachtsliturgie für Familien mit Krippenspiel, mit Kartenreservierung; 18.30 Uhr Christmette; Sa. 8 Uhr Hirtenmesse; So. 8 Uhr, 11.30 Uhr

St. Andreas: Fr. 17.30 Uhr Christmette; So. 9 Uhr

St. Antonius: Fr. 20 Uhr Christmette; Sa. 10 Uhr, 11.30 Uhr

St. Bonifatius: Fr. 16 Uhr Familiengottesdienst, 20 Uhr Christmette; So. 9.30 Uhr

Christus König: Fr. 23 Uhr Christmette; So. 10 Uhr

St. Clemens: Fr. 14.30 Uhr lebendiger Weihnachtsweg, 22 Uhr Christmette; Sa. 9.30 Uhr; So. 9.30 Uhr musikalische gottesdienstliche Matinee

St. Cyriakus: Fr. 14.30 Uhr Krippenfeier mit Kartenreservierung; 16 Uhr Familienmesse mit Krippenspiel, mit Kartenreservierung; 18 Uhr Christmette, mit Kartenreservierung; 23 Uhr Mitternachtsmette, mit Kartenreservierung; Sa. 10 Uhr Festmesse, 11.15 Festmesse; So. 10 Uhr Festmesse; So. 11.15 Uhr Festmesse, mit Kartenreservierung

St. Dionysius: Fr. 14 Uhr Kindergottesdienst; 16 Uhr Christmette, 18 Uhr Christmette, 22 Uhr Christmette, 23.59 Christmette; Sa. 10 Uhr, 11.30 Uhr; So. 10 Uhr, 11.30 Uhr, 18 Uhr

St. Elisabeth: Fr. 17 Uhr Christmette; Sa. 9 Uhr Hl. Messe der polnischen Gemeinde; So. 9 Uhr Messe der polnischen Gemeinde, 10.30 Uhr, 12.15 Uhr Messe der kroatischen Gemeinde

St. Elisabeth von Thüringen Inrath: 16.30 Uhr Gebetszeit für Trauernde; Sa. 9 Uhr Laudes; So. 10 Uhr

St. Heinrich, So. 10 Uhr

St. Gertrud: Fr. 15 Uhr Weihnachten für Kinder, 18 Uhr Christmette; Sa. 11.30 Uhr Hochamt; So. 11.30 Uhr

Herz Jesu, Bockum: Fr. 10 bis 18 Uhr Weihnachtsweg „Komm in den Stall“; Sa. 18 Uhr im Stall, mit verringerter Anzahl der Plätze;

Herz Jesu, Königshof: Fr. 14.30 Uhr lebendiger Weihnachtsweg, 22 Uhr Christmette; Sa. 11 Uhr; So. 11 Uhr

St. Hubertus: Fr. 16 Uhr Wort-Gottes-Feier; Sa. 10 Uhr

St. Johann Baptist: So. 11.15 Uhr, 18 Uhr Messe im syromalankarischen Ritus

St. Josef: Fr. 16 Uhr Messe der vietnamesischen Gemeinde; Sa. 16 Uhr Messe der spanischen Gemeinde

St. Josef Traar: Fr. 16 Uhr Christmette; 18 Uhr Christmette; Sa. 10 Uhr Wort-Gottes-Feier; So. 10 Uhr

St. Karl Borromäus: Fr. 14 Uhr Krippenweg; 18.30 Uhr Christmette; Sa. 9.30 Uhr; So. 9.30 Uhr mit Aussendung der Sternsinger

St. Margareta: Fr. 23.59 Uhr Christmette; So. 10.15 Uhr

Maria Waldrast: Fr. 14 Uhr Krippenspiel für Kleinkinder, 22 Uhr Christmette; Sa. 10 Uhr; So. 10 Uhr

Kloster Mariä Heimsuchung: Fr. 17 Uhr Christmette; Sa. 11 Uhr; So. 11 Uhr

Mariä Himmelfahrt: Fr. 14.30 Uhr Kinder- und Familienmesse; Sa. 10.15 Uhr

St. Martin: Fr. 17 Uhr Christmette; So. 11 Uhr Wort-Gottes-Feier

St. Matthias: Fr. 16.45 Uhr musikalische Hinführung, 17 Uhr Christmette; So. 18 Uhr

St. Michael: Fr. 15 bis 17 Uhr Krippenbesichtigung, 22 Uhr Christmette; Sa. 11.15 Uhr; So. 11.15 Uhr

St. Paul: Fr. 15.30 Uhr Kinder- und Familiengottesdienst; So. 11.30 Uhr

Pax Christi: Fr. 18.30 Christmette; Sa. 11 Uhr; So. 11 Uhr

St. Peter: Fr. 18 Uhr Christmette; Sa. 11.15 Uhr; So. 11.15 Uhr

Pius-Lukas-Kirche, Gartenstadt: Fr. 14.30 Uhr ökum. Andacht am Hirtenfeuer, Insterburger Platz; 16 Uhr ökum. Familienchristvesper, mit Platzkarten; Sa. 9.30 Uhr, mit Anmeldung

Hl. Schutzengel: Fr. 15 Uhr Krippenfeier für jüngere Kinder; 16.30 Uhr Krippenfeier für ältere Kinder; 19 Uhr Rorate-Gottesdienst; Sa. 11 Uhr; So. 11 Uhr

St. Stephan: Fr. 16 Uhr Krippenfeier, 23.59 Christmette; Sa. 11 Uhr Familiengottesdienst, 19 Uhr; So. 11 Uhr Familiengottesdienst mit Segnung der Familien, 19 Uhr

St. Thomas Morus: Fr. 16 Uhr Krippenfeier für Familien, mit Kartenreservierung, 18 Uhr Weihnachtsliturgie vor der Kirche; 20 Uhr „Heiligabend anders“-Familienwortgottesfeier, 22 Uhr Uhr Christmette, mit Kartenreservierung; Sa. 10 Uhr; So. 10 Uhr

Evangelische Kirchen

Alte Kirche: Fr. 18, 23 Uhr;

Erlöserkirche: Fr. 15, 16.30 Uhr;

Johanneskirche: Fr. 16.30 Uhr;

Pauluskirche: Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge und Informationen auf der Internetseite – Einlasskontrolle entsprechend der 3-G-Regel. Fr. 14 Uhr Krabbelgottesdienst, 15 Uhr Familiengottesdienst Krippenspiel und 16.45 Uhr Whynacht Zugang nur mit Einlasskarte, 18.15, 21 Uhr Christvesper; Sa. 10 Uhr, So. 10 Uhr.

Friedenskirche: Einlass mit 3G. Fr. 14.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper mit der Kantorei; Sa. 10 Uhr, So.10 Uhr.

Christuskirche: Zugang zu den Gottesdiensten nur mit Einlasskarte, ausgegeben werden diese im Familienzentrum, Gemeindebüro nach dem Gottesdienst an den Adventstagen; Masken-Abstandspflicht 150 Personen zugelassen. Fr. 15 Uhr und 16 Uhr Krippenspiel, 17, 18 und 23 Uhr Christvesper; Sa. 9.45 Uhr.

Pius-Lukas-Kirche: Zugang zu den Gottesdiensten nur mit Einlasskarte – ausgegeben werden diese an den Adventssonntagen nach dem Gottesdienst. Fr. 14.30 Uhr Hirtenfeuer auf dem Insterburg Platz, 16 Uhr Familien-Christvesper mit Weihnachtsspiel, 16 Uhr Familiengottesdienst, 17.30 Uhr Christvesper.

Thomaskirche: Zugang zu den Gottesdiensten nur mit Einlasskarte – ausgegeben werden diese an den Adventssonntagen nach dem Gottesdienst. Fr. 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Innenhof, 17.30 Uhr Christvesper in der Kirche, 18.30 Uhr Innenhof; Sa. 9.45 Uhr.

Auferstehungskirche Oppum: Zugang zu den Gottesdiensten nur mit Einlasskarte – ausgegeben werden diese an den Adventssonntagen nach dem Gottesdienst. Fr. 15 Uhr Familiengottesdienst, 17 Uhr Christvesper; Sa. 11 Uhr.

Lutherkirche: Alle unter Vorbehalt und den gültigen Corona-Bestimmungen – bitte Aushang und Internetseite beachten. Fr. 15.30 Uhr, 17 Uhr; Sa. 9.30 Uhr, So. 10.30 Uhr.

Markuskirche: Alle unter Vorbehalt und den gültigen Corona-Bestimmungen – bitte Aushang und Internetseite beachten. Fr. 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 17 Uhr, 22 Uhr; Sa. 10.30 Uhr.

Kreuzkirche Hüls: Alle unter Vorbehalt und den gültigen Corona-Bestimmungen. Fr. 14 Uhr und 15 Uhr Familiengottesdienst mit Kindern (mit Anmeldung im Gemeindebüro), 16 Uhr Singegottesdienst Open Air (mit Anmeldung im Gemeindebüro), 17.30 Uhr Christvesper (mit Anmeldung im Gemeindebüro), 22 Uhr Christmette Auftakt ohne Anmeldung – mit 3-G-Regeln; Sa. 10 Uhr; So: 10 Uhr.

Michaelskirche: Fr. 14 Uhr Kleinkinder-Andacht im Pfarrgarten je 20 min – Maskenpflicht, 15 Uhr Kinder-Andacht im Pfarrgarten je 20 min – Maskenpflicht, 16 Uhr Familien-Andacht im Pfarrgarten je 20 min – Maskenpflicht, 17 Uhr Bläser-Andacht im Pfarrgarten je 20 min – Maskenpflicht, 18 Uhr Christvesper Anmeldung im Gemeindebüro – 3-G-Pflicht und Maske; Sa. 14 Uhr, So. 10 Uhr.