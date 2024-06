Krefelder Golf Club Am Sonntag Golfturnier zugunsten der Krebshilfe

Bei den 43. bundesweiten Golf-Wettspielen gehen in diesem Jahr wieder Tausende Golfer an den Start, um die Arbeit der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche Kinder Krebshilfe zu unterstützen. Auch der Krefelder Golf Club e.V. engagiert sich am 9.Juni mit einem Benefiz-Golfturnier für den guten Zweck. Für die Teilnehmenden des Turniers in Krefeld-Linn gibt es zudem einen sportlichen Anreiz: Die Brutto- und Nettosiegerinnen und -sieger haben die Chance, sich in einem Regionalfinale für das Bundesfinale am 5. Oktober 2024 im Aachener Golf Club 1927 e.V. zu qualifizieren. Interessierte Golferinnen und Golfer können sich für das Turnier in Krefeld-Linn anmelden. Alle Turnierpreise werden von dem langjährigen Sponsor DekaBank, dem Wertpapierhaus der Sparkassen, gestellt.