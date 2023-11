Goldene Palme für Restaurant in Krefeld Purino-Chef Frank Klix macht es Starkoch Tim Mälzer nach

Die Bullerei in Hamburg von Fernsehkoch Tim Mälzer hat sie, und jetzt kann auch Frank Klix für sein Purino Rebels Kitchen in Krefeld auf dem Mies-van-der-Rohe-Campus die Goldene Palme in seine Vitrine stellen. Klix hatte 2021 gemeinsam mit Campus-Eigner Wolf Reinhard Leendertz fünf Millionen Euro in Umbau und Ausstattung des neuen Restaurants in einer früheren Industriehalle gesteckt. Zu dem Zeitpunkt hieß das Lokal noch Purino Soulkitchen.