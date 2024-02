Krefeld „Glücklich im Job?!“ – Tipps zu neuen beruflichen Chancen

Im Nachgang an den Infoabend am 22. Februar bietet die Volkshochschule drei weiterführende Folgeveranstaltungen an – ebenfalls kostenfrei und in Kooperation mit der Agentur für Arbeit. Am Montag, 8. April, findet die Veranstaltung „Facebook, Instagram und Co. – Bewerben über Social Media, aber wie?“ statt, am Donnerstag, 25. April, das Seminar „Suchmöglichkeiten – Onlineangebote der Bundesagentur für Arbeit“. Bezug auf das Thema Bewerbung nimmt die dritte Weiterbildung „Vorstellungsgespräch erfolgreich meistern“ am Mittwoch, 15. Mai. Alle Folgeveranstaltungen finden jeweils von 18 bis 19.30 Uhr im Online-Format statt.