Globus hat ein eigenes Entgeltsystem Globus-Beschäftigte bekommen mehr Geld

Krefeld · Die Vergütung für Beschäftigte steigt um bis zu 13,7 Prozent. Die Änderungen treten am 1. Oktober 2024 in Kraft. Das Unternehmen ist ein konzernunabhängiges Familienunternehmen im Einzelhandel. Es betreibt 65 Markthallen und 89 Baumärkte in Deutschland.

21.12.2023 , 11:53 Uhr

Mitarbeitende von Globus im unternehmenseigenen Entgeltsystem erhalten im kommenden Jahr eine deutliche Lohnerhöhung bei reduzierter Wochenarbeitszeit. Foto: Globus/Globs