Thema im Rat in Krefeld : Kippe wegwerfen soll 100 Euro kosten

Krefeld Der Rat beschäftigt sich heute mit dem überarbeiteten Bußgeldkatalog. Bis zu 1000 Euro können kassiert werden.

Die Probleme sind in vielen Großstädten offensichtlich: Wohin man schaut, liegt Müll herum, Glas- und Papiercontainer quillen über, ihre Umgebung ist verdreckt, Hauswände sind beschmiert, Fußgänger treten in Hundekot. Manche der vor allem in den Innenstädten anzutreffenden Bettler treten aggressiv auf. Drogen werden bisweilen vor aller Augen konsumiert. In Krefeld ist das nicht anders. Deshalb hatte die CDU-Fraktion am 31. Januar 2018 beantragt, die Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt zu überarbeiten und um einen Bußgeldkatalog zu erweitern. Wer nicht zahlen könne, dürfe auch gemeinnützige Arbeit leisten oder dem Grünflächenamt zur Hand gehen. „Der Bußgeldkatalog verfolgt dabei das Ziel, Verfehlungen von einzelnen Personen schnell und direkt ahnden zu können“, so Walter Fasbender, CDU-Sprecher im Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit. Das Ziel: Die Verordnung soll insgesamt deutlich verschärft werden.