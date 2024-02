Verkehrsbehinderungen in Krefeld Gleisarbeiten auf der St. Töniser Straße und St. Anton Straße

Von Montag, 4. März, bis voraussichtlich Freitag, 26. April, erneuert die SWK-Mobil entlang der St. Töniser Straße, im Abschnitt zwischen der Haltestelle „Schicks“ und der Kreuzung Weeserweg, über eine Länge von rund 300 Metern die Schienen und Weichen. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Bauabschnitten. Ab Montag, 11. März, verkehren auf der Linie 041 daher in beiden Fahrtrichtungen Busse statt Straßenbahnen. Außerdem entfällt für Autofahrer stadteinwärts ab diesem Zeitpunkt die linke Fahrspur. Im Zeitraum vom 26. März bis zum Morgen des 4. April muss die St. Töniser Straße stadteinwärts voll gesperrt werden. Entsprechende Umleitungen werden weiträumig ausgeschildert. Anschließend ist die St. Töniser Straße in Fahrtrichtung Innenstadt wieder einspurig befahrbar. Auch die Ersatzbusse der Linie 041 müssen während der Vollsperrung eine Umleitung fahren.