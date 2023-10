Serie in Krefeld Gleich vier Brände in der Innenstadt

Am frühen Freitagmorgen, 27. Oktober, kam es im Zeitraum von 21 bis 2:25 Uhr zu mehreren Bränden in der Innenstadt. Wie die Polizei mitteilt, brannte um 0:21 Uhr Sperrmüll auf der Schwertstraße und kurz darauf, um 0:35 Uhr, Sperrmüll am Schinkenplatz. Im Bereich Schwertstraße/ Luisenstraße brannte um 1:44 Uhr eine Mülltonne. An der Philadelphiastraße brannte um 2:25 Uhr ein Müllcontainer. Die Flammen beschädigten auch angrenzende Garagen. Alle Brände konnten durch die Feuerwehr Krefeld gelöscht werden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Kontakt: 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.