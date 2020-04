Alter Schulaufsatz : „Man muss sich für Träume ins Zeug legen“

Gisela Brendle-Vierke ist Bezirksvorsteherin des Südbezirks und lebt an der Märklinstraße. RP-Fotos (2): Thomas Lammertz. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Beim Aufräumen hat Gisela Brendle-Vierke einen Schulaufsatz aus dem Jahr 1965 gefunden. Die häusliche Isolierung während der Corona-Krise bietet Zeit und Gelegenheit, über Ideale von damals und heute zu reflektieren.

Einen Schatz aus vergangenen Zeiten hat Gisela Brendle-Vierke, Bezirksvorsteherin im Südbezirk, in der Schublade einer antiken Kommode wiedergefunden: einen Schulaufsatz aus dem Jahr 1965. „Menschen, denen ich nacheifern möchte“ lautete das Thema, zu dem die damals 17-Jährige ihre Gedanken zu Papier gebracht hat. Jetzt, während die Welt wegen der Corona-Krise stillzustehen scheint, bietet sich die Gelegenheit zur Reflexion über die Frage, was aus den Idealen von damals geworden ist.

Um es direkt vorweg zu nehmen: „Menschen, denen man nacheifern möchte, sind schwer zu finden“. Das ist Brendle-Vierkes Erkenntnis mit 55 Jahren mehr an Lebenserfahrung als zu dem Zeitpunkt im Jahr 1965, als die Schülerin zu diesem Thema ihren Text geschrieben hat. Seinerzeit ging die heute 72-jährige in Bremerhaven zur Handelsschule. „Es ist schwer, alle Vorstellungen die man von ihm (dem Ideal) hat, in einem Menschen vereinigt zu finden“, schrieb die junge Frau damals. „Aber ich hatte gute Gedanken“, sagt sie und lacht.