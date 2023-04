Donnerstag, 27. April, in Krefeld Girls‘ & Boys‘ Day – Hinter den Kulissen der Hochschule

Am bundesweiten Girls‘ & Boys‘ Day haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, einen Tag lang in Unternehmen, Institutionen, Vereine und Organisationen zu schnuppern und die Arbeitswelt kennenzulernen. Das soll helfen, eigene Interessen zu entdecken. Die Hochschule Niederrhein (HSNR) macht auch in diesem Jahr mit und öffnet am kommenden Donnerstag, 27. April, für Interessierte ab der 8. Klasse ihre Türen. Einige Plätze sind noch frei. Ziel ist es, Mädchen für Berufe im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich wie Elektrotechnik, Informatik, Cyber Security oder Wirtschaftsingenieurwesen zu begeistern. In diesen Branchen sind Frauen aktuell in der Unterzahl. Jungen schnuppern dafür in Berufe hinein, in denen Männer eher seltener vertreten sind. Auf dem Programm stehen die Gestaltung smarter Textilien am Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik, 3D-Visualisierung und Animation am Fachbereich Design sowie essbare Verpackungen am Fachbereich Ökotrophologie.