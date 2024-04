In Krefeld Girls‘ und Boys‘ Day 2024 an der Hochschule Niederrhein

Am bundesweiten Girls‘ & Boys‘ Day haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, einen Tag lang in Unternehmen, Institutionen oder Vereine zu schnuppern und die Arbeitswelt kennenzulernen. Das soll helfen, eigene Interessen zu entdecken. Die Hochschule Niederrhein (HSNR) macht auch in diesem Jahr mit und öffnet am Donnerstag, 25. April, für Interessierte ab der 8. Klasse am Standort Krefeld ihre Türen.