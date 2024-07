Krefelder Bürger in Sorge Giftköder-Alarm im Stadtpark Uerdingen

In Fischeln, am Spielplatz Grevenbroicher Straße, stehen solche Gift-Boxen. Anwohner, die sich in den Sozialen Medien austauschen, sind in Sorge. „Kinder fernhalten und keine toten Tiere anfassen. Sowie die Köderboxen nicht berühren!“, schreibt ein Nutzer. Eine Frau rät: „Dann mal schnell mit den Haustieren (Katzen, Hunde) zur Klinik, wenn sie Vergiftungssymptome zeigen“, und ergänzt: „Gab es ja vermehrt in den letzten Wochen in Krefeld in der Nähe dieser Boxen. Die vergifteten Tiere (für die das Sterben eine stundenlange Qual ist – inneres Verbluten) bleiben nämlich nicht in den Boxen, sondern werden eventuell anschließend von Hund, Katze, Igel oder Raubvogel gefressen, die dann auch dran krepieren“.