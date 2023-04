Kooperation mit Finnen Siempelkamp baut Recycling-Anlage für Gießereisand

Für die Herstellung passgenauer und handgeformter riesiger Gussteile etwa für die Maschinenbau- oder Windenenergie-Industrie wird viel Sand benötigt. Denn das flüssige Material aus Recyclingsmetall und Legierungszusätzen wird in eine Form aus verklebtem Gießereisand gegossen. Das Management der Siempelkamp-Gießerei in Krefeld hat nach eigenen Angaben als erste große Gießerei in Deutschland eine umfassende Kooperation mit dem finnischen Technologieunternehmen für Sandaufbereitung Finn Recycling gestartet, um gemeinsam eine Anlage zur Rezyklierung von Gießereisand in Krefeld zu betreiben und zu warten.