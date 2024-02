Neues Programm der Niederrheinischen Sinfoniker Der doppelte Mozart - Zwei Genies in einem Konzert

Eine Planänderung gibt es für das Konzert. Aufgrund einer Terminüberschneidung spielt den anspruchsvollen Solopart nicht wie ursprünglich geplant Jonian Illias Kadesha, sondern Simos Papanas. Er ist geboren in Griechenland, studierte in Thessaloniki, am Oberlin College und in Yale. Seitdem arbeitet er mit Orchestern wie der Staatskapelle Dresden und der Camerata Salzburg zusammen und ist bei Festivals wie Verbier und Schleswig-Holstein zu Gast.