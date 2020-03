Aktion in Krefeld : Börse für Unternehmen und karitative Vereine

Krefeld Bei „Krefeld gewinnt“ können sich Firmen und Vereine kennenlernen und gegenseitige Hilfen verabreden.

Am 13. Mai startet der nächste innovative Marktplatz „Krefeld gewinnt“, bei dem Wirtschaftsunternehmen und gemeinnützigen Organisationen wie bei einer Börse gegenseitige Dienstleistungen und Hilfe anbieten und verabreden können. Die Anmeldung ist ab sofort auf www.krefeldgewinnt.de möglich. Wer sich schnell anmeldet, kann am kostenfreien Workshop teilnehmen.

Das zugrundeliegende Konzept „Gute Geschäfte“ der Bertelsmann Stiftung wurde schon vielfach in Deutschland mit Erfolg umgesetzt; in Krefeld fand das Format 2016 erstmals Anwendung. Es geht um gesellschaftliches Engagement von Wirtschaftsunternehmen und gemeinnützigen Organisationen.

Wirtschaft in Krefeld : Strategischer Plan „Hafen Krefeld 2025“ in Arbeit

Das neue „Krefeld gewinnt findet am Mittwoch, 13. Mai, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Krefelder Theater statt. Veranstalter ist der Arbeitskreis katholischer Träger (AkT), in dem 15 gemeinnützige katholische Trägergesellschaften in Krefeld zusammenarbeiten. Der AkT lädt Unternehmen, Dienstleister, Handwerksbetriebe, Einzelunternehmer, die Kulturszene, Sportvereine und Sozialeinrichtungen jeder Größe ein, an diesem Marktplatz teilzunehmen.