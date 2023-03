Arbeitsniederlegung in Krefeld Gewerkschaften planen ab Montag eine neue Streikwelle

Viele Krefelder konnten sich indes am Donnerstag schon einmal auf prall gefüllte Mülleimer in Kellern und vor Haustüren einstellen. Mitarbeiter der GSAK legten die Arbeit nieder, auch die Straßenreinigung rückte nicht aus. „Anwohner, bei denen die graue Restmülltonne nicht geleert wurde, dürfen überschüssigen Restabfall ausnahmsweise bei der nächsten Abfuhr am 30. März in geeigneten, reißfesten Säcken neben ihre Tonne stellen“, so ein GSAK-Sprecher. Nicht geleerte rote Restmülltonnen der geraden Woche von Donnerstag, 23. März, können in der nächsten, ungeraden 13. Kalenderwoche am 30. März herausgestellt werden. Diese werden dann zusätzlich geleert, danach wird wieder im regulären Rhythmus abgefahren. Blaue Tonnen (Papier, Karton) wurden ebenfalls nicht geleert. Anwohner sollen stattdessen einen der Containerstandorte im Stadtgebiet aufsuchen oder den Wertstoffhof der GSAK nutzen. Auch die braunen Bio-Tonnen blieben am Streiktag stehen.