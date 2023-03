Notfahrplan in Krefeld Gewerkschaften künden Warnstreiks für ÖPNV und in Kitas ab Montag an

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Das kündigten die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Nahverkehrsgewerkschaft NahVG am Freitag an. Im Zuge anstehender Tarifverhandlungen sollen die Beschäftigten am kommenden Montag und am kommenden Dienstag die Arbeit niederlegen. Das hat weitreichende Folgen unter anderem für die Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs, Kunden von Sparkassen und Eltern, die ihre Kinder in der Kindertagesstätte betreut wissen wollen.