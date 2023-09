Mindestlohn-Verstöße Gewerkschaft fordert verstärkte Kontrollen des Zolls

Zum Vergleich: 2021 habe das Hauptzollamt Krefeld insgesamt 23 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Betrugs und der Trickserei bei Mindestlöhnen eingeleitet. Die Höhe der Verwarn- und Bußgelder habe rund 10.000 Euro betragen. „Auch wenn sich der überwiegende Teil der Unternehmen gesetzestreu verhält: Vor allem auch auf dem Bau gibt es immer wieder ‚schwarze Schafe‘. Es kommt allerdings darauf an, die ausfindig zu machen. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) sollte den Bau deshalb stärker ins Visier nehmen. Im vergangenen Jahr konnte die FKS im Hauptzollamtsbezirk Krefeld lediglich sieben Verfahren wegen Mindestlohnverstößen auf Baustellen einleiten. Jede Kontrolle mehr erhöht die Chance, weitere Verstöße aufzudecken“, betonte Uwe Orlob. Für den Bezirksvorsitzenden der IG BAU seien die Ermittlungsverfahren nur die „Spitze des Eisbergs“. Die tatsächlichen Zahlen dürften, so die Einschätzung von Uwe Orlob, weitaus höher sein. „Die Zahl der Mindestlohn-Kontrollen ist zu niedrig. Das Risiko, erwischt zu werden, ist für Mindestlohnbetrüger viel zu gering. Hier muss es einen stärkeren Kontrolldruck geben. Deshalb sollte der Zoll auch in Krefeld noch mehr Präsenz zeigen. Dafür ist allerdings zusätzliches Personal erforderlich“, so Ortlob.