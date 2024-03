Frauenberatungsstelle schlägt Alarm Gewalt gegen Frauen findet oft Zuhause statt

Diese Zahlen passten auch zu dem Jahresbericht des BKA aus dem Jahr 2001. Demnach habe in Deutschland schätzungsweise jede dritte Frau körperliche und/oder sexualisierte Gewalt in einer Partnerschaft erlebt. Alle drei Minuten misshandelte ein (Ex-)Partner seine Frau, jeden Tag versuche ein Mann, seine (Ex-)Partnerin zu töten, an jedem zweiten bis dritten Tag gelinge es einem, zitiert Christina Clemm in ihrem aktuellen Buch „Gegen Frauenhass“.