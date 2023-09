In Krefeld Gesundheitstag im KreVital zum Thema „Lunge“

Zum 26. Mal wird am Samstag, 23. September, bundesweit ein Lungentag angeboten, der diesmal unter dem Motto steht „Der Lungentag bewegt – Prävention, körperliche Aktivität, Rehabilitation“. In Krefeld beteiligt sich einmal mehr das Krankenhaus Maria Hilf mit einem „Gesundheitstag“ an der Aktion.