Gesundheit in Krefeld : Raucherbein auch für Nichtraucher eine Gefahr

Krefeld Rauchen ist ein Risikofaktor für Gefäßschäden. Aber auch Nichtraucher können an lebensbedrohlichen Durchblutungsstörungen erkranken. Darüber informieren Ärzte am 11. Mai im Maria Hilf.

Die Bezeichnung klingt harmlos, fast freundlich: Schaufensterkrankheit: Doch dahinter verbirgt sich ein Leiden, das lebensbedrohlich werden kann: Durchblutungsstörungen. Beim Gehen haben Betroffene oft krampfartige oder stechende Schmerzen in den Beinen und müssen deshalb stehenbleiben. Diabetes und Rückenleiden können ebenfalls solche Beschwerden auslösen, doch in den meisten Fällen steckt eine Verengung der Gefäße hinter den Beschwerden. Ein wesentlicher Risikofaktor für diese periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) in den Beinen ist das Rauchen, weshalb sich auch der Begriff „Raucherbein“ etabliert hat. Aber auch Nichtraucher kann es treffen. In schlimmen Fällen muss das nicht mehr durchblutete Bein amputiert werden.