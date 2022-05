Sieben-Tage-Inzidenzliegt in Krefeld bei 252,2 : Gesundheitsamt meldet 27 neue Corona-Infektionen

Krefeld In den Kliniken in der Stadt liegen aktuell 15 Krefelder mit einer Covid-19-Infektion. In den Kitas sind sechs Corona-Fälle bekannt geworden, zehn neue Erkrankungen melden die Schulen.

Insgesamt 27 neue Corona-Infektionen in Krefeld im Vergleich zum Vortag meldet das städtische Gesundheitsamt am Montag, 23. Mai (Stand: 0 Uhr). Bisher sind in der Seidenstadt insgesamt 64.832 Covid-19-Erkrankungen registriert worden. Als genesen werden 63.652 Personen gemeldet, am Vortag waren es 63.537 Personen. Als aktuell infiziert gelten nun 905 Bürger, am Vortag waren es 993. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 252,2 an. Am Vortag lag sie bei 254,4. Insgesamt sind bisher 275 Personen in Krefeld im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben. In den Kitas sind sechs Corona-Fälle bekannt geworden, zehn neue Erkrankungen melden die Schulen. In den Kliniken in der Stadt liegen aktuell 15 Krefelder mit einer Covid-19-Infektion.