Aus der Krefelder Politik : Stadt sucht nach Grundstück für eine Feuerwache in Uerdingen

Das Gerätehaus der Uerdinger Feuerwehr liegt an der Hafenstraße 50 in Linn. An diesem Standort befindet sich die Feuer- und Rettungswache 2. Foto: Kleinelsen

Krefeld Das Gerätehaus, das dem Löschzug Uerdingen zur Verfügung steht, ist zum Teil in einem desolaten Zustand, stellte ein Gutachter jetzt fest.

Ein Gutachter beschrieb die Unterbringung der Uerdinger Feuerwehr in einigen Bereichen als „desolat“, wie Andreas Klos, der Leiter der Krefelder Feuerwehr, vor der Bezirksvertretung Uerdingen darlegte. In der kreisfreien Stadt Krefeld liegt die personelle und sachliche Ausstattung der Feuerwehr in den Händen der Stadt. Den Rahmen setzt der Brandschutzbedarfsplan, der maximal acht Minuten für die Fahrt der Feuerwehr zum Einsatzort vorgibt, eine Zeitvorgabe, die nicht leicht einzuhalten ist, denn das Gerätehaus der Uerdinger Feuerwehr liegt an der Hafenstraße 50 in Linn.

In seinem Gutachten forderte der Brandschutzsachverständige, den Standort um 1,5 Kilometer nach Norden in den Bereich Lange Straße /Parkstraße zu versetzen und die drei Bereiche Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Rettungswache an einem Standort zu konzentrieren, um neue Baugebiete und Ansiedlungen im Hafenbereich zu berücksichtigen. 16.000 Quadratmeter Fläche wären für den Neubau bereitzustellen. Dann könnte der Standort Linn aufgegeben werden. Ein von der Stadt favorisiertes Grundstücksdreieck an der Lange Straße war von der Lage her ideal, erwies sich aber als zu klein. Die Kleingartenanlage an der Rheinbrücke schrumpft, um dem Hafenverkehrskreisel Platz zu machen. Im Blickfeld befindet sich auch noch eine Fläche auf dem früheren Babcock-Gelände, bei der aber noch etliche Hindernisse abzuräumen sind.