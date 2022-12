Krefelder Polizei fand den Rollstuhl im Gebüsch Gestohlener Elektro-Rollstuhl von Krefelder Ratsfrau wieder da

Eva Malecha-Konietz, Ratsfrau der Grünen in Krefeld, ist erleichtert: Fünf Tage war der Elektro-Rollstuhl der 33-jährigen Politikerin verschwunden – gestohlen am vergangenen Donnerstag während eines Weihnachtsmarktbesuches im Schatten der Dionysiuskirche. Jetzt ist die 3500 Euro teure Spezialanfertigung wieder aufgetaucht. „Er wurde rund einen Kilometer vom Weihnachtsmarkt entfernt in einem Gebüsch gefunden“, so die Stadträtin. „Wichtig war, dass er unversehrt ist, nur der Akku war leer. Selbst meine Corona-Schutzmaske hing noch an ihrem Platz.“ Die Polizei brachte der jungen Frau den Rollstuhl zurück.