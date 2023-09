Serie: Kleine Geschichte Krefelds (5) Wie Krefelds Goldenes Jahrhundert begann

Was haben Nassauerring, Oranierring, Moritzplatz und Königstraße gemeinsam? Richtig, die Namen verweisen alle auf die Herrschaft der Oranier über Krefeld im 17. Jahrhundert. Die Nassauer (genauer: Nassau-Dillenburger) waren ein Fürstengeschlecht an der Lahn und hatten das Fürstentum Orange in Südfrankreich geerbt (daher: Nassau-Oranien). Sie verfügten durch Heirat über großen Landbesitz in den heutigen Niederlanden. Wilhelm I. (der Schweiger) führte die Niederlande in ihrem Kampf gegen die spanische Herrschaft. Ihm ist die heutige Nationalhymne der Niederlande („Het Wilhelmus“) gewidmet. Wie kamen die Oranier an die Herrschaft über Moers und Krefeld?