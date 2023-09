650 Jahre Krefeld In der Josefkirche entsteht ein „Geschichts- und Visionsraum“

Die Ausstellung, die bis einschließlich Sonntag, 8. Oktober, läuft, richtet sich an alle Altersklassen und kann sowohl individuell als auch von Gruppen beziehungsweise Schulklassen besucht werden. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist die Ausstellung in der Josefkirche (Adresse: An der Josefkirche) von Dienstag bis Freitag, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr, sowie an den Wochenenden jeweils von 12 bis 16 Uhr. Der Raum kann zudem für Workshops oder Meetings genutzt werden. Anfragen an stadtmarketing@krefeld.de